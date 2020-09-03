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Эксперт рассказал, чем может быть опасно ношение смартфона в кармане

При этом убедительных данных по этому вопросу так и не было получено.

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Ношение смартфона в кармане может влиять на репродуктивную систему, предполагают некоторые врачи. Однако доказанных исследований на этот счёт нет, заявил медицинский директор сервиса "Сберздоровье" Владислав Мохамед Али.

По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было, — приводит его слова агентство "Прайм".

Он уточнил, что общая рекомендация всё же остаётся неизменной: всем по возможности следует сокращать время контакта тела с телефоном.

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Он отмечает, что лучше и вовсе не включать его без необходимости.

По словам эксперта, существует теория, согласно которой тело человека является подобным электромагнитным приборам, а каждая клетка вырабатывает своё электромагнитное поле и во взаимодействии с другим может искажать первичный профиль.

Но, уточнил Мохамед Али, многие научные исследования показывали как обратный эффект, так и его отсутствие.

Ранее доктор Мясников исключил рак мозга из-за смартфонов, однако рассказал о другой опасности.

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