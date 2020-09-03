Эксперт рассказал, чем может быть опасно ношение смартфона в кармане

Ношение смартфона в кармане может влиять на репродуктивную систему, предполагают некоторые врачи. Однако доказанных исследований на этот счёт нет, заявил медицинский директор сервиса "Сберздоровье" Владислав Мохамед Али.

— По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было, — приводит его слова агентство "Прайм".

Он уточнил, что общая рекомендация всё же остаётся неизменной: всем по возможности следует сокращать время контакта тела с телефоном.

По словам эксперта, существует теория, согласно которой тело человека является подобным электромагнитным приборам, а каждая клетка вырабатывает своё электромагнитное поле и во взаимодействии с другим может искажать первичный профиль.

Но, уточнил Мохамед Али, многие научные исследования показывали как обратный эффект, так и его отсутствие.