Эксперт рассказал, чем может быть опасно ношение смартфона в кармане

Ношение смартфона в кармане может влиять на репродуктивную систему, предполагают некоторые врачи. Однако доказанных исследований на этот счёт нет, заявил медицинский директор сервиса "Сберздоровье" Владислав Мохамед Али.
— По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было, — приводит его слова агентство "Прайм".
Он уточнил, что общая рекомендация всё же остаётся неизменной: всем по возможности следует сокращать время контакта тела с телефоном.
Эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым BluetoothОн отмечает, что лучше и вовсе не включать его без необходимости.
По словам эксперта, существует теория, согласно которой тело человека является подобным электромагнитным приборам, а каждая клетка вырабатывает своё электромагнитное поле и во взаимодействии с другим может искажать первичный профиль.
Но, уточнил Мохамед Али, многие научные исследования показывали как обратный эффект, так и его отсутствие.
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