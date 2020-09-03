Дуэйн "Скала" Джонсон сообщил, что вместе с семьёй переболел коронавирусом

Американский актёр Дуэйн "Скала" Джонсон сообщил, что вместе с семьёй переболел коронавирусной инфекцией.

— Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на CoViD-19, — сказал Джонсон в видеообращении, опубликованном в "Инстаграме".

Он также отметил, что на данный момент все члены его семьи, включая самого актёра, выздоровели.

При этом известный в прошлом рестлер заявил, что болезнь стала одной из самых сложных вещей, через которые они прошли как семья. Подробностей, впрочем, он не привёл.