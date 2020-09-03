Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Даже Вашингтон. Трамп планирует лишить финансирования города с "зонами беззакония"

В этом американский лидер обвинил местные власти.

176

Президент США Дональд Трамп планирует лишить государственного финансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками. Он подписал соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба Белого дома.

Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония, — сказано в тексте документа.

Трамп заявил, что насилие в американских городах можно остановить лишь силой

Американский лидер вновь раскритиковал мэра Портленда, назвав его безумным леворадикальным болваном.

Пострадать могут Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. В течение двух недель будет определено, как министерства отчитаются о деньгах, которые расходуются на города. Предложение о том, как лишить их госпомощи, будет подготовлено в течение месяца.

Генеральному прокурору было поручено официально опубликовать список городов, где образовались "зоны анархии".

Трамп посетит город в Висконсине, где разгорелись протесты из-за ранения афроамериканца

Американский лидер встретится с местными правоохранителями и оценит ущерб от беспорядков.

Виновными в этом Трамп назвал местные власти, допустившие и способствовавшие "насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления".

Также им в вину ставится отказ от принятия помощи от федеральных правоохранительных органов.

Напомним, США захватили протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, случившейся нынешней весной при задержании полицейскими, когда один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.

Новая волна беспорядков началась после того, как полицейские произвели несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Тем не менее полицейские временно пристегнули его наручниками к больничной кровати.

Выбор редакции

Loading...