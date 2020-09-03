Даже Вашингтон. Трамп планирует лишить финансирования города с "зонами беззакония"

Президент США Дональд Трамп планирует лишить государственного финансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками. Он подписал соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба Белого дома.

— Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония, — сказано в тексте документа.

Пострадать могут Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. В течение двух недель будет определено, как министерства отчитаются о деньгах, которые расходуются на города. Предложение о том, как лишить их госпомощи, будет подготовлено в течение месяца.

Генеральному прокурору было поручено официально опубликовать список городов, где образовались "зоны анархии".

Виновными в этом Трамп назвал местные власти, допустившие и способствовавшие "насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления".

Также им в вину ставится отказ от принятия помощи от федеральных правоохранительных органов.

Напомним, США захватили протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, случившейся нынешней весной при задержании полицейскими, когда один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.