Даже Вашингтон. Трамп планирует лишить финансирования города с "зонами беззакония"

Президент США Дональд Трамп планирует лишить государственного финансирования города, в которых недостаточно борются с беспорядками. Он подписал соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба Белого дома.
— Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония, — сказано в тексте документа.
Трамп заявил, что насилие в американских городах можно остановить лишь силойАмериканский лидер вновь раскритиковал мэра Портленда, назвав его безумным леворадикальным болваном.
Пострадать могут Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. В течение двух недель будет определено, как министерства отчитаются о деньгах, которые расходуются на города. Предложение о том, как лишить их госпомощи, будет подготовлено в течение месяца.
Генеральному прокурору было поручено официально опубликовать список городов, где образовались "зоны анархии".
Трамп посетит город в Висконсине, где разгорелись протесты из-за ранения афроамериканцаАмериканский лидер встретится с местными правоохранителями и оценит ущерб от беспорядков.
Виновными в этом Трамп назвал местные власти, допустившие и способствовавшие "насилию и разрушению в своих юрисдикциях, не реализуя законы, лишая полномочий или значительного финансирования полицейские управления".
Также им в вину ставится отказ от принятия помощи от федеральных правоохранительных органов.
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Напомним, США захватили протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, случившейся нынешней весной при задержании полицейскими, когда один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.
Новая волна беспорядков началась после того, как полицейские произвели несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Тем не менее полицейские временно пристегнули его наручниками к больничной кровати.