Трамп заявил, что насилие в американских городах можно остановить лишь силой

Президент США Дональд Трамп заявил, что насилие в городах страны, находящихся под управлением членов Демократической партии, можно остановить только при помощи силы.

— Единственный способ прекратить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила! — написал американский лидер в "Твиттере".

Глава Белого дома в очередной раз раскритиковал мэра Портленда демократа Теда Уилера, назвав его безумным леворадикальным болваном, который "ничего не делает, а только наблюдает за гибелью своего города." Трамп настаивает на вводе в Портленд Национальной гвардии, но местные власти не дают сделать этого. Акции протеста и беспорядки продолжаются в городе уже около трёх месяцев.

В свою очередь, Уилер и губернатор штата Орегон Кейт Браун обвинили Трампа в разжигании насилия и раскола в США.

— Президент Трамп поощряет раскол и нагнетает насилие. Это произошло в Кеноше, и сейчас, к сожалению, происходит в Портленде, — говорится в заявлении Браун, опубликованном на сайте губернатора.

Также Браун выразила мнение, что некомпетентная реакция Трампа на эпидемию коронавируса привела к гибели почти 200 тысяч американцев. По её словам, никто не может чувствовать себя в безопасности, пока президентом остаётся такой человек. Уилер присоединился к обвинениям, записав видеообращение, в котором заявил, что Трамп создаёт обстановку ненависти.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста по всей стране, которые переросли в погромы и грабежи.