Во время столкновений в Портленде погиб человек

На митинге в американском Портленде произошли столкновения двух групп протестующих, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает KGW News со ссылкой на полицию.
Полиция Портленда в "Твиттере" сообщила о "случаях насилия" в ходе митинга в центре города. Несколько человек были задержаны.
СМИ: Переписки в Telegram протестующих в Портленде были доступны властям СШАЭтот факт отрицался американским Министерством внутренней безопасности.
Сообщается, что митинг в Портленде проходил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, который накануне заявил об участии в следующих выборах. Однако некоторые жители города не поддержали митингующих — в ход пошло огнестрельное оружие. Видео, на котором слышны выстрелы, опубликовал пользователь Ian Miles Cheong.
Listen closely. This was the instant of the murder in Portland.— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 30, 2020
A: "Hey! Hey, we got one right here! We got a Trumper right here!"
B: "Right here?"
<Two gunshots>pic.twitter.com/UxUGdKZ1tJ
Напомним, протесты в Портленде (штат Орегон) продолжаются всё лето. Причиной беспорядков стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже митинги переросли в погромы, а полиция назвала происходящее в городе бунтом.