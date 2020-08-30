Во время столкновений в Портленде погиб человек

На митинге в американском Портленде произошли столкновения двух групп протестующих, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает KGW News со ссылкой на полицию.

Полиция Портленда в "Твиттере" сообщила о "случаях насилия" в ходе митинга в центре города. Несколько человек были задержаны.

Сообщается, что митинг в Портленде проходил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, который накануне заявил об участии в следующих выборах. Однако некоторые жители города не поддержали митингующих — в ход пошло огнестрельное оружие. Видео, на котором слышны выстрелы, опубликовал пользователь Ian Miles Cheong.

Listen closely. This was the instant of the murder in Portland.



A: "Hey! Hey, we got one right here! We got a Trumper right here!"

B: "Right here?"

<Two gunshots>pic.twitter.com/UxUGdKZ1tJ — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 30, 2020