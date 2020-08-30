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Во время столкновений в Портленде погиб человек

Очевидцы сообщают, что протестующие использовали огнестрельное оружие.

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Фото © АР / ТАСС

На митинге в американском Портленде произошли столкновения двух групп протестующих, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает KGW News со ссылкой на полицию.

Полиция Портленда в "Твиттере" сообщила о "случаях насилия" в ходе митинга в центре города. Несколько человек были задержаны.

СМИ: Переписки в Telegram протестующих в Портленде были доступны властям США

Этот факт отрицался американским Министерством внутренней безопасности.

Сообщается, что митинг в Портленде проходил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, который накануне заявил об участии в следующих выборах. Однако некоторые жители города не поддержали митингующих — в ход пошло огнестрельное оружие. Видео, на котором слышны выстрелы, опубликовал пользователь Ian Miles Cheong.

Напомним, протесты в Портленде (штат Орегон) продолжаются всё лето. Причиной беспорядков стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позже митинги переросли в погромы, а полиция назвала происходящее в городе бунтом.

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