"Я была ошеломлена". Экс-пресс-секретарь Трампа рассказала, как ей подмигнул Ким Чен Ын

Экс-пресс-секретарь главы Белого дома Дональда Трампа Сара Сандерс рассказала, что во время одной из встреч лидер КНДР Ким Чен Ын оказывал ей "знаки внимания". Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что женщина описала в своей книге встречу американской делегации с северокорейским руководством в июне 2018 года на саммите в Сингапуре. Как отметила Сандерс, главы США и КНДР обсуждали спорт, в частности женский футбол. И в какой-то момент она заметила, что Ким Чен Ын наблюдает за ней, после чего он кивнул ей и подмигнул.
Трамп рассказал, в каких отношениях он находится с Ким Чен ЫномПо его словам, если бы он не стал главой государства, то между США и КНДР началась бы война.
Сандерс заявила, что в тот момент она была ошеломлена, однако потом вернулась к заполнению своих бумаг.
— Все, о чём я могла думать, неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание? — вспомнила бывшая пресс-секретарь президента Штатов.
Кроме того, она поведала, что позже рассказала об этой истории Трампу и тогдашнему главе его администрации Джону Келли. Сандерс сообщила, что "мужчины выли от смеха", а Трамп сказал ей, что она "приглянулась" северокорейскому лидеру.
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Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в Сингапуре в 2018 году. Её результатом стала общая декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Северной Кореи и Америки. В 2019 году лидеры встретились в Ханое, чтобы обсудить очередные шаги по ядерному разоружению, однако досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе. В КНДР казнили спецпредставителя по США после провала переговоров. В январе 2020 года замглавы МИД КНДР рассказал журналистам о том, что сложившиеся хорошие личные отношения Трампа и Ким Чен Ына не смогут вернуть страны за стол переговоров.