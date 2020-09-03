Лето ушло. В нескольких регионах России ожидаются заморозки в ближайшие дни

В ближайшие дни в Карелии, на юге Сибири, Урале и северо-востоке Поволжья ожидается отрицательная температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться, — приводит его слова РИА "Новости".
Назван регион с самой плохой погодой в ближайшие дниЭто связано с восстановлением тайфуна в Японском море.
Понижение до минус двух градусов ожидается на востоке европейской части страны. То же самое ждёт жителей Свердловской, Пермской, Челябинской и Костромской областей, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала и в Заволжье.
Также похолодание ожидается в горах Забайкалья и в горных районах Иркутской области.
Ещё есть время погреться. Синоптики рассказали, когда ждать настоящую осеньВ сентябре ожидаются две волны бабьего лета.
По словам Вильфанда, причиной заморозков станет антициклон, устанавливающийся над центром европейской территории и обеспечивающий приток холодных масс по периферии.
А вот энергия, исходящая от солнца, уменьшается, уточнил метеоролог. И компенсировать приходящие холодные потоки оно уже не может.
Ранее климатолог спрогнозировала в России "суровую" зиму из-за жаркого лета.