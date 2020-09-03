Лето ушло. В нескольких регионах России ожидаются заморозки в ближайшие дни

В ближайшие дни в Карелии, на юге Сибири, Урале и северо-востоке Поволжья ожидается отрицательная температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться, — приводит его слова РИА "Новости".

Понижение до минус двух градусов ожидается на востоке европейской части страны. То же самое ждёт жителей Свердловской, Пермской, Челябинской и Костромской областей, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала и в Заволжье.

Также похолодание ожидается в горах Забайкалья и в горных районах Иркутской области.

По словам Вильфанда, причиной заморозков станет антициклон, устанавливающийся над центром европейской территории и обеспечивающий приток холодных масс по периферии.

А вот энергия, исходящая от солнца, уменьшается, уточнил метеоролог. И компенсировать приходящие холодные потоки оно уже не может.