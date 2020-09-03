Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лето ушло. В нескольких регионах России ожидаются заморозки в ближайшие дни

Их вызовет антициклон, обеспечивающий приток холодных масс.

51

В ближайшие дни в Карелии, на юге Сибири, Урале и северо-востоке Поволжья ожидается отрицательная температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться, — приводит его слова РИА "Новости".

Назван регион с самой плохой погодой в ближайшие дни

Это связано с восстановлением тайфуна в Японском море.

Понижение до минус двух градусов ожидается на востоке европейской части страны. То же самое ждёт жителей Свердловской, Пермской, Челябинской и Костромской областей, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала и в Заволжье.

Также похолодание ожидается в горах Забайкалья и в горных районах Иркутской области.

Ещё есть время погреться. Синоптики рассказали, когда ждать настоящую осень

В сентябре ожидаются две волны бабьего лета.

По словам Вильфанда, причиной заморозков станет антициклон, устанавливающийся над центром европейской территории и обеспечивающий приток холодных масс по периферии.

А вот энергия, исходящая от солнца, уменьшается, уточнил метеоролог. И компенсировать приходящие холодные потоки оно уже не может.

Ранее климатолог спрогнозировала в России "суровую" зиму из-за жаркого лета.

Выбор редакции

Loading...