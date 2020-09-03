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В ВОЗ нашли способ лечить пациентов с тяжёлой формой коронавируса

При этом данная терапия не подходит для обычного течения заболевания.

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Фото © Pixabay

Для лечения пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, рекомендуется использовать кортикостероиды. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Мы рекомендуем систематическое применение кортикостероидов для лечения пациентов с серьезной и критической формой CoViD-19, — сказано в записи.

ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусом

В организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.

При этом данная терапия не подходит для обычного течения заболевания, уточнили в ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей.

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