В ВОЗ нашли способ лечить пациентов с тяжёлой формой коронавируса

Для лечения пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, рекомендуется использовать кортикостероиды. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
— Мы рекомендуем систематическое применение кортикостероидов для лечения пациентов с серьезной и критической формой CoViD-19, — сказано в записи.
ВОЗ назвала страну, которая является примером борьбы с коронавирусомВ организации отметили, что ключом к победе над CoViD-19 является доверие между властями и обществом.
При этом данная терапия не подходит для обычного течения заболевания, уточнили в ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людей.