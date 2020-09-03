Суд признал незаконной слежку американских спецслужб, которую раскрыл Сноуден

Апелляционный суд Девятого округа штата Калифорния признал незаконной массовую слежку американских спецслужб, о которой публично заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Об этом сообщила правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" на своей странице в "Твиттере".
— Федеральный апелляционный суд только что постановил, что тотальный сбор [без санкции судов] записей телефонных разговоров американцев был противоправным. Это постановление, подтверждающее то, о чём мы знали всегда, представляет собой победу в области защиты наших прав на неприкосновенность личной жизни, — говорится в сообщении организации.
Трамп заявил, что изучит возможность помилования Эдварда СноуденаАмериканский лидер отметил, что мнения по данному вопросу разделились.
Отмечается, что Американский союз защиты гражданских свобод пытался оспорить приговор суда, который был вынесен в 2013 году четырём жителям города Сан-Диего (штат Калифорния), осуждённым за отправление 11 тысяч долларов лицам, причастным, по мнению США, к терроризму. Осуждённые заявляли, что доказательства их вины были собраны путём негласного перехвата телефонных разговоров, который нарушает четвёртую поправку к Конституции США. Апелляционный суд признал обоснованность такого довода, хотя и оставил в силе изначальный приговор. То есть результаты слежки не искажали сути свидетельств, рассмотренных во время судебного процесса семь лет назад.
Сам Сноуден назвал данное решение апелляционного суда в Калифорнии показательным.
— Семь лет назад меня объявили преступником за то, что я говорил правду. Тогда я не рассчитывал дожить до момента, когда суды назовут действия АНБ незаконными и поставят мне в заслугу разоблачение [спецслужб]. И всё же этот день наступил, — написал Сноуден в своём твиттере.
"Торговец-коммивояжёр". Генпрокурор США выступил против помилования СноуденаУильям Барр назвал беглого американца предателем и заявил о непростительности его поступка.
Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал The Washington Post и The Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву.
Сноуден длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В 2014 году Сноуден получил трёхлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по РФ, но и за её пределами. Через три года вид на жительство ему был продлён до 2020 года. В апреле этого года адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что бывший сотрудник АНБ подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.