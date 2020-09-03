Суд признал незаконной слежку американских спецслужб, которую раскрыл Сноуден

Апелляционный суд Девятого округа штата Калифорния признал незаконной массовую слежку американских спецслужб, о которой публично заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Об этом сообщила правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" на своей странице в "Твиттере".

— Федеральный апелляционный суд только что постановил, что тотальный сбор [без санкции судов] записей телефонных разговоров американцев был противоправным. Это постановление, подтверждающее то, о чём мы знали всегда, представляет собой победу в области защиты наших прав на неприкосновенность личной жизни, — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что Американский союз защиты гражданских свобод пытался оспорить приговор суда, который был вынесен в 2013 году четырём жителям города Сан-Диего (штат Калифорния), осуждённым за отправление 11 тысяч долларов лицам, причастным, по мнению США, к терроризму. Осуждённые заявляли, что доказательства их вины были собраны путём негласного перехвата телефонных разговоров, который нарушает четвёртую поправку к Конституции США. Апелляционный суд признал обоснованность такого довода, хотя и оставил в силе изначальный приговор. То есть результаты слежки не искажали сути свидетельств, рассмотренных во время судебного процесса семь лет назад.

Сам Сноуден назвал данное решение апелляционного суда в Калифорнии показательным.

— Семь лет назад меня объявили преступником за то, что я говорил правду. Тогда я не рассчитывал дожить до момента, когда суды назовут действия АНБ незаконными и поставят мне в заслугу разоблачение [спецслужб]. И всё же этот день наступил, — написал Сноуден в своём твиттере.

Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал The Washington Post и The Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву.