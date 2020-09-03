В ВМФ появятся спецшлемы, которые позволят управлять артиллерией корабля поворотом головы

Экипажи военных кораблей ВМФ России получат шлемы-целеуказатели, с помощью которых можно управлять 30-мм автоматическими пушками АК-630 благодаря повороту головы. Об этом рассказал замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николай Борисов, передаёт ТАСС.

По его словам, сейчас эта новейшая система проходит заводские испытания.

— Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания, — отметил Борисов.

Он также добавил, что шлем-целеуказатель призван улучшить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолёты, крылатые ракеты.

Борисов подчеркнул, что данный шлем может использоваться и для первичного целеуказания по надводным целям.