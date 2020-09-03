В ВМФ появятся спецшлемы, которые позволят управлять артиллерией корабля поворотом головы

Экипажи военных кораблей ВМФ России получат шлемы-целеуказатели, с помощью которых можно управлять 30-мм автоматическими пушками АК-630 благодаря повороту головы. Об этом рассказал замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николай Борисов, передаёт ТАСС.
По его словам, сейчас эта новейшая система проходит заводские испытания.
— Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания, — отметил Борисов.
ВМФ России начал испытания боевых модулей для лёгких катеровВооружение представляет собой пулемёт с тепловизорным прицелом и лазерным дальнометром.
Он также добавил, что шлем-целеуказатель призван улучшить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолёты, крылатые ракеты.
Борисов подчеркнул, что данный шлем может использоваться и для первичного целеуказания по надводным целям.
— Разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнёрам по рынку систем вооружения, — уточнил он.