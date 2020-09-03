Россияне смогут приобрести "красивые" номера на онлайн-аукционах

Россиянам разрешат приобрести "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера на онлайн-аукционах. Проект постановления направлен Министерством экономики в правительство, сообщает "Коммерсантъ".

Получить случайно такой номер будет невозможно. Каждый автовладелец сможет выбрать понравившийся номер на портале госуслуг и выкупить право им пользоваться на аукционе.

Владельцу придётся раскошелиться. Базовая ставка на номера с одинаковыми цифрами и буквами, — например, А111АА, — будет равна 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами (А100АА) придётся отдать минимум 450 тысяч.

Мотоциклетные номера будут дешевле — 200 тысяч рублей за одинаковые буквы в сочетании цифрами (например, 0004ММ). Всего будет предложено 13 вариантов тарифов.

При этом регионам будет позволено официально увеличивать или уменьшать цену в десять раз. Таким образом начальная стоимость автомобильного номера может составлять шесть миллионов рублей, а мотоциклетного — два миллиона.

В случае приобретения машины с уже установленным "красивым" номером новому владельцу нужно будет оплатить аукционную цену.

Доходы от продаж будут поровну распределяться между федеральным и региональным бюджетом.

Правила планируется ввести с 2022 года, однако по словам экспертов, сроки будут переноситься из-за технической сложности проекта.