Помпео заявил, что Китай более опасен для США, чем Россия

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай представляет для Штатов большую угрозу, нежели Россия. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
— Самая серьёзная угроза для Соединённых Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК), — отметил глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, какая страна более опасна для США, КНР или РФ.
Помпео заявил, что Белый дом примет меры против китайских компаний, угрожающих безопасности СШАРечь идёт об организациях, предоставляющих программное обеспечение.
По словам Помпео, официальный Пекин наращивает вооружённые силы. Он добавил, что Китай "внедрился в США так, как этого не сделала Россия".
Кроме того, госсекретарь Америки сообщил, что из-за Поднебесной на территории Штатов были "уничтожены десятки тысяч рабочих мест".
— Это неприемлемые действия. Президент США Дональд Трамп не позволит этому продолжаться, — подчеркнул госсекретарь.
Помпео считает, что Россия усиливает активность вблизи АляскиПо его словам, это происходит и в других частях мира.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявлял, что Пекин действует активнее Москвы в том, что касается приписываемого этим державам влияния на президентские выборы в США.
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