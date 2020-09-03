Помпео заявил, что Китай более опасен для США, чем Россия

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай представляет для Штатов большую угрозу, нежели Россия. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

— Самая серьёзная угроза для Соединённых Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК), — отметил глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, какая страна более опасна для США, КНР или РФ.

По словам Помпео, официальный Пекин наращивает вооружённые силы. Он добавил, что Китай "внедрился в США так, как этого не сделала Россия".

Кроме того, госсекретарь Америки сообщил, что из-за Поднебесной на территории Штатов были "уничтожены десятки тысяч рабочих мест".

— Это неприемлемые действия. Президент США Дональд Трамп не позволит этому продолжаться, — подчеркнул госсекретарь.