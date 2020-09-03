В США обвинили Россию в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов готовило доклад, в котором говорилось о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США — демократа Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на рабочий вариант текста доклада.

Как уточняется, Москва таким образом хочет повлиять на ход предстоящих президентских выборов в Штатах.

Стоит отметить, что этот доклад должен быть отправлен властям американских штатов и городов, а также правоохранительным органам на местах. Однако, как заявляет ABC, распространение документа решили отложить до согласования его текста с исполняющим обязанности главы МВБ Чедом Вулфом.