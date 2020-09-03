В США обвинили Россию в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов готовило доклад, в котором говорилось о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США — демократа Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на рабочий вариант текста доклада.
Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонкеЕго главный соперник Дональд Трамп удостоился поддержки 43% людей.
Как уточняется, Москва таким образом хочет повлиять на ход предстоящих президентских выборов в Штатах.
Стоит отметить, что этот доклад должен быть отправлен властям американских штатов и городов, а также правоохранительным органам на местах. Однако, как заявляет ABC, распространение документа решили отложить до согласования его текста с исполняющим обязанности главы МВБ Чедом Вулфом.
Байден заявил, что Трамп не может обеспечить безопасность школьников во время коронавирусаПо его словам, американские семьи по всей стране должны расплачиваться за провалы действующей власти.
Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не раз заявлял о том, что из-за преклонного возраста его главный оппонент на предстоящих выборах Байден в случае избрания не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента. Кроме того, действующий глава государства говорил, что США ждёт революция, если к власти придёт демократ. Он называл его "слабым человеком, которого контролируют, как куклу".