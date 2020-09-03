В России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

Несовершеннолетним необходимо запретить продавать безалкогольное пиво. С таким предложением выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, сообщает RT.

Он направил соответствующее письмо на имя главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко, в котором отметил, что сегодня продажа безалкогольного пива детям не регламентирована.

Хамзаев считает, что употребление подобных напитков вызывает привыкание к пивному вкусу и в дальнейшем может привести к пристрастию к алкоголю.

Кроме того, согласно действующим нормам, в таком пиве допускается содержание алкоголя до 0,5%, что может негативно сказаться на здоровье детей.

Общественник предложил поддержать изменения в законодательстве и ввести запрет на продажу безалкогольных пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет.