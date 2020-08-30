Котики обрадуются. В России могут запретить изымать животных за долги граждан

В сентябре в Госдуму будет внесён законопроект, который запретил изымать у граждан домашних животных за долги. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на автора инициативы, депутата нижней палаты парламента Владимира Бурматова.

По его словам, в законопроекте пропишут критерии питомцев, которых нельзя будет забирать, а также определение домашних животных.

— Например, сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчёл) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних можно. С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость, — объяснил Бурматов.

Документ предлагает прописать в законодательстве норму о том, что домашние животные входят в перечень имущества, на которое запрещается распространять взыскание по исполнительным документам. Изменения коснутся всех организаций, занимающихся изъятием питомцев. Отмечается, что в правительстве уже дали положительный отзыв на законопроект.

Бурматов добавил, что под законопроект точно не подпадут слоны, тигры, жирафы, пантеры и обезьяны, так как они входят в перечень животных, запрещённых к содержанию.