Полиция начала проверку после избиения осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Полиция Москвы начала проверку после избиения блогера Егора Жукова неизвестными возле его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

— По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ "Побои", — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее представители Жукова сообщили, что его избили двое людей на самокатах. После злоумышленники скрылись. Сам блогер отправился в ОМВД России по Можайскому району. Затем его направили в больницу на МРТ головного мозга.