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Полиция начала проверку после избиения осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Побои".

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Егор Жуков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Полиция Москвы начала проверку после избиения блогера Егора Жукова неизвестными возле его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ "Побои", — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее представители Жукова сообщили, что его избили двое людей на самокатах. После злоумышленники скрылись. Сам блогер отправился в ОМВД России по Можайскому району. Затем его направили в больницу на МРТ головного мозга.

В Москве избили осуждённого за призывы к экстремизму Егора Жукова

Сейчас он направляется в отделение полиции, где его ждут врачи.

В декабре прошлого года студент Высшей школы экономики Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.

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