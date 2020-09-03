СМИ: Китайская компания совместно с российской разрабатывает вакцину от CoViD-19

Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с российской "Петровакс фарм" занимается разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает газета Global Times.
Отмечается, что на сегодняшний день компании начали третью фазу клинических испытаний, которые проводятся на территории России.
— Обе компании получили разрешение российского Министерства здравоохранения, — сказано в заявлении CanSino Biologics.
В Минпромторге назвали производителя второй российской вакцины от CoViD-19Сам препарат, предположительно, будет зарегистрирован в сентябре.
Вакцина носит название Ad5-nCoV, её испытания продлятся до конца сентября. Вакцина будет опробована на 40 тысячах волонтёров, только часть из которых россияне. Результаты планируют огласить к зиме.
Кроме того, китайская фирма планирует сотрудничество с Мексикой, Пакистаном и Саудовской Аравией.
Напомним, о том, что в России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, несколько дней назад заявил президент России Владимир Путин. По его словам, препарат будет готов в сентябре. Также стало известно, что процесс регистрации вакцины может пройти в ускоренном режиме.