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СМИ: Китайская компания совместно с российской разрабатывает вакцину от CoViD-19

Они уже приступили к третьей фазе клинических испытаний.

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Фото © Pixabay

Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с российской "Петровакс фарм" занимается разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает газета Global Times.

Отмечается, что на сегодняшний день компании начали третью фазу клинических испытаний, которые проводятся на территории России.

Обе компании получили разрешение российского Министерства здравоохранения, — сказано в заявлении CanSino Biologics.

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Сам препарат, предположительно, будет зарегистрирован в сентябре.

Вакцина носит название Ad5-nCoV, её испытания продлятся до конца сентября. Вакцина будет опробована на 40 тысячах волонтёров, только часть из которых россияне. Результаты планируют огласить к зиме.

Кроме того, китайская фирма планирует сотрудничество с Мексикой, Пакистаном и Саудовской Аравией.

Напомним, о том, что в России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, несколько дней назад заявил президент России Владимир Путин. По его словам, препарат будет готов в сентябре. Также стало известно, что процесс регистрации вакцины может пройти в ускоренном режиме.

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