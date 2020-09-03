Следственные органы предъявили бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийств. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.
Отмечается, что в отношении него рассматривается ещё два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Челентано из Сибири. За политиком, бизнесменом и авторитетом Быковым пришли спустя 26 летПравоохранители задержали известного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации заказных убийств. В последнее время Быков вёл активную интернет-кампанию против красноярского губернатора и активно продвигал граничащие с сепаратизмом идеи сибирского регионализма.
Лица, которых признали потерпевшими, обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Особую роль в расследовании сыграли показания одного из ключевых свидетелей — Владимира Татаренкова, которые он дал после отбывания наказания в тюрьме. Он подтвердил, что организовал два убийства именно по просьбе Быкова.
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Следствие предъявило красноярскому бизнесмену Быкову окончательное обвинение в организации убийств
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Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.
Следствие уточняет, что члены банд Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.