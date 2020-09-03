Следствие предъявило красноярскому бизнесмену Быкову окончательное обвинение в организации убийств

Следственные органы предъявили бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийств. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.

Отмечается, что в отношении него рассматривается ещё два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Лица, которых признали потерпевшими, обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Особую роль в расследовании сыграли показания одного из ключевых свидетелей — Владимира Татаренкова, которые он дал после отбывания наказания в тюрьме. Он подтвердил, что организовал два убийства именно по просьбе Быкова.

Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.