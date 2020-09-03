Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 26 миллионов

При этом число выздоровевших — уже более 17 миллионов человек.

97
Post cover

Фото © ТАСС / AP Photo / Manish Swarup

За всё время пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено уже более 26 миллионов заболевших. Такую статистику приводит Университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистических данных о распространении заболевания.

Согласно данным университета, на утро 3 августа количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 26 031 410. Из них зарегистрировано 863 028 летальных случаев. И почти 17,3 миллиона человек полностью вылечились от заболевания.

Дуэйн "Скала" Джонсон сообщил, что вместе с семьёй переболел коронавирусом

Он назвал это "одной из самых сложных вещей", через которую они проходили.

Как сообщал Лайф, ранее в ВОЗ нашли способ лечить пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

Выбор редакции

Loading...