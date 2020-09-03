Названа средняя продолжительность нахождения россиян в очередях в течение года

Очереди в супермаркетах, в транспорте и поликлиниках вынуждают россиян проводить в них в среднем 5,5 дня в год. Об этом сказано в исследовании агентства "Русопрос" и сервиса доставки "СберМаркет".

По его данным, которые приводит РИА "Новости", в супермаркетах люди проводят 27 часов в год, что является самым большим показателем. Немногим меньше россияне стоят в магазинах у дома — 22 часа, что суммарно даёт два дня в год.

Очередь на общественный транспорт в среднем в год занимает одни сутки, а в поликлиники и медучреждения — 16 часов. Следом расположились МФЦ и госучреждения, непродовольственные магазины, банки, ж/д вокзалы и аэропорты, а также банкоматы.

В среднем же жители страны проводят в очередях 5,5 дня или 1,1 год за всю жизнь. Однако на долю мужчин приходится 6,8 дня в среднем, в то время как женщины проводят в очереди 4,1 дней.

Самые "загруженные" людьми города — Краснодар и Москва. Здесь жителям приходится проводить 1,4 и 1,3 года за жизнь в очередях, а меньше всего приходится ждать в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — 0,9 года на протяжении жизни.