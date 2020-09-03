Опрос: Более трети россиян выступают за четырёхдневную рабочую неделю

Четыре рабочих дня и три дня выходных — это наиболее приемлемый формат трудовой недели более чем для трети россиян. В то же время 60% работников в России утверждают, что им хватает для отдыха двух или даже одного выходного. Такие данные опроса сервиса "Работа.ру" приводит ТАСС.

— Большинство респондентов (60%) отметили, что им достаточно одного-двух выходных дней в неделю. При этом 36% опрошенных указали, что хотели бы отдыхать больше — три раза в неделю, 4% участников исследования считают, что рабочую неделю надо сократить до 2–3 дней и менее, — говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, 48% респондентов предпочитают брать продолжительный отпуск раз в год. Чуть более четверти опрошенных уходят в короткий отпуск дважды в год или даже чаще. Есть те, кто вообще обходится без отпуска — 6% опрошенных не были в отпуске 1,5–2 года, ещё 10% — более двух лет.

Отметим, опрос проводился в сентябре текущего года по всей территории России. В нём приняло участие более трёх тысяч человек старше 18 лет.