"Учесть запросы жителей". Врио губернатора Архангельской области представил план развития региона

За два месяца действия программы развития Архангельской области, получившей название "Вместе мы сильнее", в регионе состоялось 1365 встреч местных жителей и чиновников, прошло 38 стратегических сессий по проблемам 28 территорий и девяти отраслей. На специально созданный в рамках программы сайт проразвитие29.рф поступило 2117 конкретных предложений от жителей региона. Такие предварительные итоги сегодня были подведены в областном правительстве.

На основе отзывов и полученных результатов временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский представил свой план по развитию региона, в основе которого лежит территориальный принцип создания программ для действий властей.

— Эта программа ни в коем случае не подменяет недавно принятую стратегию развития Архангельской области, она скорее является "техническим заданием", которое жители дают власти. Я благодарю всех, кто принял участие в этой работе, — отметил Александр Цыбульский.

Врио губеранатора Архангельской области Александр Цыбульский. Фото © LIFE

Глава региона перечислил основные приоритеты работы региональных властей, на которые указали жители Поморья. Наибольшее число проблем предстоит устранить в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Второй наболевшей темой стало развитие и поддержание работы дорожной сети. Также среди приоритетных задач — развитие здравоохранения, повышение качества образования, решение экологических проблем, сохранение наследия и развитие культуры.

Врио губеранатора Архангельской области Александр Цыбульский. Фото © LIFE

По мнению Александра Цыбульского, необходимо отказываться от отраслевого принципа развития субъектов страны, когда шло развитие какой-либо отрасли, но без привязки к конкретной территории. И, хотя этот принцип давал положительный результат по показателям, люди часто не замечали улучшений.

— Территориальный же подход к программам развития позволит избежать межведомственной конкуренции, учесть запросы жителей конкретной территории и не строить, к примеру, дорогой социальный объект там, где жителям для повышения качества жизни в первую очередь требуется мост. Я много ездил по региону и убедился: люди готовы к тому, чтобы их включали в процесс принятия решений, — пояснил Александр Цыбульский.