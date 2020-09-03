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Мать убила пятерых детей и сбежала с шестым. Женщину поймали после попытки суицида

Самому младшему из погибших всего год, старшему — восемь лет.

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В немецком городе Золинген, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, мать заподозрили в убийстве пятерых своих детей. По данным газеты Bild, тела малышей обнаружила в квартире их бабушка.

Женщина заявила в полицию, что её 27-летняя дочь убила пятерых своих детей и сбежала с шестым. Бабушка предположила, что дочь хочет покончить с собой. Подозреваемую обнаружили на путях железнодорожного вокзала города Дюссельдорф. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Её 11-летний сын позже самостоятельно пришёл к бабушке.

Убиты три девочки и двое мальчиков. Самому младшему из них — всего один год, старшему — восемь лет. Сейчас эксперты устанавливают точную причину их смерти.

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