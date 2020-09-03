Мать убила пятерых детей и сбежала с шестым. Женщину поймали после попытки суицида

В немецком городе Золинген, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, мать заподозрили в убийстве пятерых своих детей. По данным газеты Bild, тела малышей обнаружила в квартире их бабушка.

A mother is suspected of killing 5 of her children in this apartment block in Solingen, western Germany, before heading to Düsseldorf, where police say she tried to end her life. Locals I've spoken to say they heard nothing in the lead up to the incident and they're in shock. pic.twitter.com/RYY9uOLdFv — Jessie Wingard (@JessieWingard) September 3, 2020

Женщина заявила в полицию, что её 27-летняя дочь убила пятерых своих детей и сбежала с шестым. Бабушка предположила, что дочь хочет покончить с собой. Подозреваемую обнаружили на путях железнодорожного вокзала города Дюссельдорф. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Её 11-летний сын позже самостоятельно пришёл к бабушке.

Убиты три девочки и двое мальчиков. Самому младшему из них — всего один год, старшему — восемь лет. Сейчас эксперты устанавливают точную причину их смерти.