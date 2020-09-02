Под Волгоградом 20-летняя мать несколько дней избивала четырёхмесячного сына. Малыш умер

В городе Дубовка в Волгоградской области 20-летняя девушка забила до смерти четырёхмесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

— С 30 августа по 1 сентября текущего года молодая женщина, будучи недовольной тем, что ребёнок постоянно капризничает и плачет, нанесла своему новорождённому сыну в разный период времени не менее пяти ударов по голове и туловищу. Утром 2 сентября сожитель женщины, заметив, что мальчик не подаёт признаков жизни, сообщил об этом в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

При этом молодая мать заявила, что малыш упал с детского кресла-качалки, ударившись головой, однако позднее она всё-таки призналась, что избивала сына. Подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело.