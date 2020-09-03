"Сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Вдова рассказала о последнем разговоре с экс-солистом "Ласкового мая"

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико за два дня до смерти жаловался жене на плохое самочувствие. Музыкант 30 августа позвонил супруге Елене и рассказал, что задыхается, а спустя два дня его не стало.

— Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила. К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушёл. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию, — рассказала Елена КП о последнем разговоре с Александром и не смогла сдержать слёз.

Вскоре после этого Прико попал в реанимацию, из которой ему не суждено было выйти. Теперь вдова в смятении. Елена боится, что не сможет попрощаться с умершим супругом. Не понимает, похоронят ли артиста в закрытом гробу или кремируют, учитывая, что он лежал в больнице с коронавирусом.