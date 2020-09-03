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"Сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Вдова рассказала о последнем разговоре с экс-солистом "Ласкового мая"

Сразу после звонка музыканта Елена связалась с его лечащим врачом.

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Александр Прико. Фото © priko-mama.narod.ru

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико за два дня до смерти жаловался жене на плохое самочувствие. Музыкант 30 августа позвонил супруге Елене и рассказал, что задыхается, а спустя два дня его не стало.

Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила. К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушёл. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию, — рассказала Елена КП о последнем разговоре с Александром и не смогла сдержать слёз.

Вскоре после этого Прико попал в реанимацию, из которой ему не суждено было выйти. Теперь вдова в смятении. Елена боится, что не сможет попрощаться с умершим супругом. Не понимает, похоронят ли артиста в закрытом гробу или кремируют, учитывая, что он лежал в больнице с коронавирусом.

Умер бывший солист "Ласкового мая"

Ранее у Прико развился рак лёгких на фоне перенесённого коронавируса.

Как уже сообщал Лайф, Александру Прико было всего 47 лет. В начале августа он попал в больницу с пневмонией. Позже врачи диагностировали у него коронавирус. На фоне CoViD-19 у экс-солиста "Ласкового мая" развилось онкологическое заболевание.

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