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Член СПЧ рассказал, как выявляли фейки о поправках к конституции

Оказалось, часть такой информации не проверяется и не удаляется.

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Фото © Pixabay

Ряд фейков, которые распространялись в Сети в период общероссийского голосования по поправкам к конституции, были запущены с Украины. Об этом Лайфу рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Было установлено, что ряд фейков были произведены на территории Украины, были фейки от экспериментаторов, желающих прощупать общественное мнение и возможность реакции на подобные фейки. Кто-то запускал с целью откровенных провокаций, дискредитации избирательного процесса — таких было очень много, — рассказал член ассоциации.

По его словам, проанализировав все эти случаи и сверив с данными в регионах, с данными наблюдателей, эксперты выявили огромное количество фейковой информации, которая не опровергалась и не удалялась. Брод добавил, что речь идёт в том числе и о фейках, связанных с пандемией, и в целом о любых драматических моментах современности, которые, как правило, всегда сопровождаются недостоверной информацией.

Задача, которую мы ставим перед наблюдателями, помимо профилактики нарушений, — это проверка информации, — подчеркнул собеседник Лайфа.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. В процессе волеизъявления было выявлено большое количество фейков, дискредитирующих прозрачность и законность голосования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о зашкаливающем количестве фейков по поводу голосования. Также сообщалось, что волонтёры Общественной палаты выявили более 2,5 тысячи фейков о всероссийском голосовании.

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