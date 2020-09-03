Член СПЧ рассказал, как выявляли фейки о поправках к конституции

Ряд фейков, которые распространялись в Сети в период общероссийского голосования по поправкам к конституции, были запущены с Украины. Об этом Лайфу рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

— Было установлено, что ряд фейков были произведены на территории Украины, были фейки от экспериментаторов, желающих прощупать общественное мнение и возможность реакции на подобные фейки. Кто-то запускал с целью откровенных провокаций, дискредитации избирательного процесса — таких было очень много, — рассказал член ассоциации.

По его словам, проанализировав все эти случаи и сверив с данными в регионах, с данными наблюдателей, эксперты выявили огромное количество фейковой информации, которая не опровергалась и не удалялась. Брод добавил, что речь идёт в том числе и о фейках, связанных с пандемией, и в целом о любых драматических моментах современности, которые, как правило, всегда сопровождаются недостоверной информацией.

— Задача, которую мы ставим перед наблюдателями, помимо профилактики нарушений, — это проверка информации, — подчеркнул собеседник Лайфа.