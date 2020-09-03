Собянин разрешил проводить в Москве конгрессы и выставки

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 4 сентября проведение в столице в полном объёме конгрессов и выставок. Главное условие — соблюдение эпидемиологических требований. Документ опубликован на официальном портале городских властей.

— С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объёме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), — говорится в документе.

Контроль за выполнением указа мэр Москвы оставил за собой.