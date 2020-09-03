Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин разрешил проводить в Москве конгрессы и выставки

В столице вскоре начнётся вакцинация от коронавируса.

59

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 4 сентября проведение в столице в полном объёме конгрессов и выставок. Главное условие — соблюдение эпидемиологических требований. Документ опубликован на официальном портале городских властей.

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1157 человек

Всем выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объёме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), — говорится в документе.

Контроль за выполнением указа мэр Москвы оставил за собой.

Напомним, что несколько дней назад в Москве началась вакцинация от гриппа. Прививочная кампания от коронавируса стартует на днях.

Выбор редакции

Loading...