"Оптимальный вариант". Лидер Партии прямой демократии назвал главные плюсы многодневного голосования

Идея многодневного голосования полностью себя оправдала — как с точки зрения безопасности в период эпидемии коронавируса, так и с позиции удобства для самих избирателей. Такое мнение Лайфу высказал Вячеслав Макаров — генеральный секретарь Партии прямой демократии, бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, проработавший наблюдателем в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

— Голосование не породило сколько-нибудь заметной вспышки заболеваемости ковидом. То есть план разбросать людей по разным дням, чтобы они меньше рисковали своим здоровьем, был неплохой. Текущий формат с трёхдневным голосованием, он оптимальный, он позволяет людям комфортно выбирать для себя день, то есть кому-то удобнее в выходные дни, кому-то пятница, то есть рабочий день — и дальше уехать на дачи, — заявил глава партии.

Уже опробованное семидневное голосование Макаров назвал одним из возможных вариантов. Трёхдневное при этом более оптимальное.

— Первоначально мы опробовали совсем длинное голосование, поняли, что в принципе имеет смысл, но слишком длинное. Вот сейчас выбрали трёхдневное и, мне кажется, пока это самый оптимальный формат, — подытожил Макаров.