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"Оптимальный вариант". Лидер Партии прямой демократии назвал главные плюсы многодневного голосования

Люди могут для себя выбрать комфортную дату волеизъявления.

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Идея многодневного голосования полностью себя оправдала — как с точки зрения безопасности в период эпидемии коронавируса, так и с позиции удобства для самих избирателей. Такое мнение Лайфу высказал Вячеслав Макаров — генеральный секретарь Партии прямой демократии, бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, проработавший наблюдателем в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

Голосование не породило сколько-нибудь заметной вспышки заболеваемости ковидом. То есть план разбросать людей по разным дням, чтобы они меньше рисковали своим здоровьем, был неплохой. Текущий формат с трёхдневным голосованием, он оптимальный, он позволяет людям комфортно выбирать для себя день, то есть кому-то удобнее в выходные дни, кому-то пятница, то есть рабочий день — и дальше уехать на дачи, — заявил глава партии.

Уже опробованное семидневное голосование Макаров назвал одним из возможных вариантов. Трёхдневное при этом более оптимальное.

Первоначально мы опробовали совсем длинное голосование, поняли, что в принципе имеет смысл, но слишком длинное. Вот сейчас выбрали трёхдневное и, мне кажется, пока это самый оптимальный формат, — подытожил Макаров.

Названы регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование

Подать заявление для участия избиратели смогут с 29 июля по 8 сентября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о трёхдневном голосовании в конце июля.

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