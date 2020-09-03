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Зеленский попросил для своего отца пожизненной стипендии

Кабмин предложение лидера Незалежной рассматривать не стал.

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Александр Зеленский. Фото © Strana.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попытался назначить пожизненную государственную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Проект соответствующего указа был внесён на рассмотрение кабмина.

Согласно документу, пожизненные выплаты в полтора прожиточных минимума (6800 рублей) предлагалось установить для пятерых деятелей образования, которые достигли 70 лет. В списке значился и Александр Зеленский. Кабмин однако снял проект указа с рассмотрения.

Отец Зеленского признался в страхе за сына: Бьют его и бьют!

Он считает, что украинский лидер "защищает честь страны", и призвал просто поддержать его.

Ранее опрос показал, что более половины жителей Незалежной не доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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