Президент Украины Владимир Зеленский попытался назначить пожизненную государственную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Проект соответствующего указа был внесён на рассмотрение кабмина.
Согласно документу, пожизненные выплаты в полтора прожиточных минимума (6800 рублей) предлагалось установить для пятерых деятелей образования, которые достигли 70 лет. В списке значился и Александр Зеленский. Кабмин однако снял проект указа с рассмотрения.
Отец Зеленского признался в страхе за сына: Бьют его и бьют!Он считает, что украинский лидер "защищает честь страны", и призвал просто поддержать его.
Ранее опрос показал, что более половины жителей Незалежной не доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.