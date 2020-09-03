В Крыму туристку с ребёнком не пустили на борт из-за игрушки. Она устроила истерику — видео

Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребёнком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.

Молодой женщине было предложено сдать "опасную" вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребёнок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несёт никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что "опасного" могли найти в детской игрушке.

Как позднее объяснили в пресс-службе аэропорта, после проведения предполётных формальностей пассажирка с ребёнком всё же была допущена к вылету и вернулась домой своим рейсом. Игрушечный пистолет в виде собачки всё же разрешили пронести на борт. Обращений в полицию по данному поводу ни со стороны компании, ни со стороны пассажирки не было.