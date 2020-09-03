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На Урале решили убить медведя-дачника

В поисках еды хозяин леса ломает яблони и даже спит в садах.

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Фото © Pixabay

В посёлке Медная Шахта Свердловской области местных жителей вот уже несколько дней терроризирует медведь. Охотники решили убить зверя.

Как рассказал агентству Ura.ru местный егерь, медведя неоднократно замечали во дворах частных домов. В поисках еды хозяин леса поломал несколько яблонь, а однажды даже уснул в одном из садов. Местных жителей призвали не ходить в лес, пока животное рядом, и не оставлять на участках остатки пищи. Охотникам же, которые каждый день выезжают на место, поручили ликвидировать животное, однако те до сих пор не застали медведя.

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Пока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке медведь напал на группу морских охотников, когда те разделывали тушу моржа. В результате инцидента один из охотников пострадал. Животное пришлось застрелить.

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