На Урале решили убить медведя-дачника

Как рассказал агентству Ura.ru местный егерь, медведя неоднократно замечали во дворах частных домов. В поисках еды хозяин леса поломал несколько яблонь, а однажды даже уснул в одном из садов. Местных жителей призвали не ходить в лес, пока животное рядом, и не оставлять на участках остатки пищи. Охотникам же, которые каждый день выезжают на место, поручили ликвидировать животное, однако те до сих пор не застали медведя.