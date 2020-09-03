19 россиянок старше 64 лет стали мамами в 2019 году

В 2019 году в России 19 женщин в возрасте старше 64 лет стали мамами. При этом пять из них родили ребёнка впервые. Такое стало возможным благодаря хорошему организму и искусственному оплодотворению. Впрочем, возможность родов в таком возрасте не отменяет их опасности для организма.

С точки зрения медицины наилучший возраст для рождения первого ребёнка — от 18 до 27 лет. Дело в том, что после этого возраста ткани женского организма становятся менее эластичными, кости в процессе родов хуже расходятся, а мышечный тонус снижается. Кроме того, при родах в возрасте старше 35 лет риск рождения ребёнка с синдромом Дауна увеличивается в несколько раз. Вынашивание позднего ребёнка создаёт нагрузку и для его матери, результатом которой могут стать сосудистые, урологические и связанные с центральной нервной системой заболевания.

— Женщинам в положении нужно внимательно относиться к беременности и придерживаться рекомендаций врачей. Делать это необходимо в любом возрасте. Однако следует понимать, что с годами у представительниц прекрасного пола возникают физиологические возрастные изменения, которые могут играть важную роль в процессе зачатия, беременности и при родах, — рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с NEWS.ru.

Говоря о причинах беременности в возрасте 40–45 лет, одной из главных специалисты называют одиночество и, как следствие, потребность в том, чтобы отдавать кому-то любовь и нежность. Чаще всего на решении женщин сказывается развод или отсутствие внуков. Также некоторые представительницы прекрасного пола решаются на роды с новым партнёром, чтобы завести совместного ребёнка. Что же касается женщин старше 50 лет, то они часто думают, что не могут иметь ребёнка, поэтому отказываются от контрацептивов.

Впрочем, врачи отмечают, что поздняя беременность продлевает жизнь роженицам. У таких женщин появляется новая цель в жизни — вырастить и воспитать ребёнка. При этом мамы в возрасте часто склонны баловать и чрезмерно опекать своего ребёнка, что в будущем может негативно сказаться на нём самом.