Клиентка сделала маникюр в салоне Решетовой и вернулась домой со страшными химическими ожогами

Для одной девушки из Москвы этот год стал ещё большим разочарованием, чем для других. Она поделилась кошмаром, который ей пришлось пережить из-за желания быть красивой. В начале июля пользовательница "Инстаграма" milania_norm записалась на маникюр в популярный салон Насти Решетовой, девушки Тимати. Но вместо желаемого результата она получила химический ожог, пишет телеграм-канал Yobajur.

Фото © Telegram / volkonskaya.reshetova и Yobajur

Посетительница обратилась в салон с претензией, и ей вернули деньги. Но они счастливее milania_norm не сделали, ведь лечение заняло у неё долгое время, а повреждённые пальцы постоянно болели и не давали жить. Спустя некоторое время москвичка решила дать салону ещё один шанс и записалась на педикюр. Однако и в этот раз случилось страшное — химический ожог появился у девушки и на ногах.

Фото © Telegram / Yobajur