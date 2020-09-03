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Девушка боится своего отражения, после того как врачи изуродовали её при увеличении ягодиц

За это сомнительное удовольствие Шеннон отдала пять тысяч фунтов (почти 500 тыс. рублей).

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Фото © Instagram / shannonleighhhxo

23-летняя Шеннон Дэвис из Понтипридда, Уэльс, всегда заботилась о своём внешнем виде — девушка даже открыла салон красоты. Поэтому, захотев смотреться в платьях более эффектно, Шеннон полетела в Турцию, чтобы увеличить ягодицы и подтянуть грудь. Эту клинику пластической хирургии она выбрала по совету инфлюенсера, так что без сомнения и страха отдала из своего кармана пять тысяч фунтов (почти 500 тыс. рублей), пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / shannonleighhhxo и Shannon Davies

Но как только Шеннон очнулась, она сразу поняла, что случилось что-то страшное. Всё тело было покрыто синяками, а грудь и бёдра просто разрывались от боли. Но врачи её утешили и отправили на реабилитацию. Время шло — лучше не становилось. Ягодицы у девушки теперь были не аккуратные и округлые, а огромные, бесформенные и все в рытвинах, как просёлочная дорога. Шеннон потребовала исправить очевидную врачебную ошибку, и хирурги согласились только спустя восемь месяцев.

Фото © Instagram / shannonleighhhxo и Shannon Davies

Но и тут лучше не стало. У девушки сложилось впечатление, что врачи просто перезашили грудь и ягодицы, хотя не единожды обговаривалось, что Шеннон хочет всё уменьшить обратно. После этого она отправилась на реабилитацию, а клиника заблокировала девушку во всех соцсетях. Сейчас Шеннон не может даже смотреться в зеркало, ведь она хотела получить пышную фигуру, а осталась с поплывшим телом.

Фото © Instagram / shannonleighhhxo

Я просто хотела быстрого решения проблемы. Если бы я знала, как всё обернётся, я бы лучше записалась в зал. Раньше я хотела быть красивой и уверенной в себе, но теперь каждого лета я жду с ужасом. Мне придётся прикрывать все свои шрамы и бугры. Не стоило так рано делать операцию, я жалею об этом, нужно было изучить вопрос

Шеннон Дэвис

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