Египет, Турция, Танзания — куда ещё? Страны, которые открыли границы для российских туристов

На этой неделе Греция открыла свои границы для наших туристов. Она стала второй страной Евросоюза после Хорватии, которая решилась на послабление коронавирусных ограничений. Россияне уже могут слетать на отдых в 18 стран. Правда, условия для въезда везде разные. Угроза CoViD-19 вроде бы понемногу отступает, и страны постепенно открывают свои границы.
Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма странеМир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?
Стоит помнить, Росавиация сняла запрет на некоторые прямые международные перелёты. Сегодня Росавиация восстановила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, но список стран по-прежнему невелик. И запрет на международные железнодорожные поездки пока в силе. В инфографике мы подготовили список стран, которые открыли границы для наших путешественников, и указали, в какие из них можно улететь прямым рейсом.