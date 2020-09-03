Египет, Турция, Танзания — куда ещё? Страны, которые открыли границы для российских туристов

Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма стране Мир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников. Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?