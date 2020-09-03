Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Премьер Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Его российский премьер Михаил Мишустин выразил уверенность, что всё будет хорошо.

111
Post cover

Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил на себе испытать российскую вакцину от нового коронавируса. Об этом сегодня в Минске зашёл разговор на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Правительства России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко напомнил, что республика станет первым государством, которое помимо самой России испытает первую вакцину от CoViD-19.

Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что всё будет хорошо, — приводит БелТА ответ Мишустина на это.

В Турции подтвердили возможность испытания российской вакцины от CoViD-19

Там также отметили, что сейчас в стране проходят испытания двух собственных препаратов.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

Отметим, что создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".

Выбор редакции

Loading...