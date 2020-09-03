Премьер Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил на себе испытать российскую вакцину от нового коронавируса. Об этом сегодня в Минске зашёл разговор на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Правительства России Михаилом Мишустиным.
Лукашенко напомнил, что республика станет первым государством, которое помимо самой России испытает первую вакцину от CoViD-19.
— Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что всё будет хорошо, — приводит БелТА ответ Мишустина на это.
В Турции подтвердили возможность испытания российской вакцины от CoViD-19Там также отметили, что сейчас в стране проходят испытания двух собственных препаратов.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
Отметим, что создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".