Премьер Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил на себе испытать российскую вакцину от нового коронавируса. Об этом сегодня в Минске зашёл разговор на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой Правительства России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко напомнил, что республика станет первым государством, которое помимо самой России испытает первую вакцину от CoViD-19.

— Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что всё будет хорошо, — приводит БелТА ответ Мишустина на это.