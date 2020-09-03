Россиянам рассказали, какие документы понадобятся для поездок в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Первые на фоне пандемии рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы начнутся уже в ближайшее время, и всем туристам нужно знать, как подготовиться к перелёту. Так, понадобятся справки об отсутствии CoViD-19. Об этом телеканалу "360" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— По этим странам действуют требования о наличии ПЦР-теста, и, конечно, мы рекомендуем, чтобы обязательно была медицинская страховка. Все страховки, даже стандартные, покрывают лечение от коронавируса, — рассказал Горин.

Отмечается, что для желающих посетить ОАЭ создан специальный перечень организаций для сдачи теста на коронавирус. Результаты можно будет предоставить миграционным службам и службам здравоохранения этой страны. При этом, как добавляет Горин, в ОАЭ, Египте и на Мальдивах для прибывающих туристов нет обсервации.

Также Горин рассказал, что сейчас на путешествия в эти страны действует квота: два рейса в неделю для Мальдив и ОАЭ и три — для Египта. Однако, по его словам, ситуация может поменяться.