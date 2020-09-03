Шойгу признался, что мечтает построить город в Сибири

Глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу признался, что мечтает построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири.

— Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай, — сказал министр в интервью РИА "Новости" и КП.

По мнению Шойгу, в скором будущем нефть перестанет быть столь востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые. Он уверен в необходимости "собрать лучших учёных, предпринимателей, производителей", которые "будут двигать большую науку". Глава РГО считает Минусинскую котловину "замечательным местом" для строительства "города инноваций, передовой науки и технологий".