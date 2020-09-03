Стало известно о серьёзных травмах у звезды фильма "Доживём до понедельника" перед смертью

Редактор Сурен Каграманов рассказал о последнем разговоре с заслуженной артисткой РСФСР, исполнившей роль главной героини фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой. По его словам, они общались по телефону незадолго до смерти актрисы и она обмолвилась о своей серьёзной травме.

— Она сказала, что чувствует себя неважно. Я спросил: что такое? Что у вас происходит? Она мне сказала, что у неё сломаны два ребра, — рассказал Каграманов в эфире телеканала "Россия-1".

Он предложил вызвать полицию и скорую, но Печерникова, которая вела очень закрытый образ жизни, отказалась от помощи. Актриса пообещала рассказать о случившемся во время визита редактора к ней в деревню. Однако встрече не суждено было случиться. Трубку во время следующего звонка редактора взяли родственники звезды советского кино и сообщили, что её не стало. Каграманов теперь сожалеет, что после разговора не вызвал Печерниковой скорую.