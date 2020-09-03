Минздрав рассказал, когда завершится исследование вакцины против коронавируса

Все исследования вакцины от коронавируса нового типа, разработанной специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года. Это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.
— Окончание: 31.12.2022, — говорится в реестре.
"Обкатывали десятилетиями". Глава центра Гамалеи ответил критикам российской вакцины от коронавирусаПо словам академика Гинцбурга, обыватели заблуждаются, говоря о "недостатке" исследований перед поступлением препарата в оборот.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
Отметим, что создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".