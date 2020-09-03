Первую группу привитых от CoViD-19 добровольцев выписали из больницы

Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", уже выписаны из стационара. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо.
— Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет, — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что второй этап клинического исследования вакцины от CoViD-19 продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.
Стало известно, как долго будет действовать российская вакцина от коронавируса. Прививаться придётся регулярноК концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.
Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выявили у всех добровольцев, которые на тот момент прошли полный курс вакцинации в центре "Вектор".