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Первую группу привитых от CoViD-19 добровольцев выписали из больницы

Девять человек получили вакцину во второй раз 31 августа, 1 сентября покинули медучреждение.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Минздрава России

Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", уже выписаны из стационара. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет, — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что второй этап клинического исследования вакцины от CoViD-19 продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.

Стало известно, как долго будет действовать российская вакцина от коронавируса. Прививаться придётся регулярно

К концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выявили у всех добровольцев, которые на тот момент прошли полный курс вакцинации в центре "Вектор".

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