Первую группу привитых от CoViD-19 добровольцев выписали из больницы

Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от CoViD-19, разработанной центром "Вектор", уже выписаны из стационара. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо.

— Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет, — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что второй этап клинического исследования вакцины от CoViD-19 продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования.