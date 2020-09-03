В России выявлено 4995 новых случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб
За последние сутки в России выявили 4995 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число выявленных случаев составило теперь 1 009 995.
Песков перечислил регионы с самым высоким популяционным иммунитетом к CoViD-19Среди таких субъектов обе столицы и ещё несколько областей.
Наибольшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Москве. Там суточный прирост составил 690 человек. В первую тройку регионов также вошли Санкт-Петербург и Московская область. Тем временем полностью вылечилось от коронавирусной инфекции уже 826 935 человек, из них — за сутки 5766. Жертв пандемии в стране уже 17 528. 114 человек умерли за минувшие сутки.
Напомним, в первый день осени число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило один миллион человек, при этом под наблюдением медиков на сегодняшний день остаётся свыше 180 тысяч пациентов. Также сегодня количество выявленных случаев по всему миру превысило 26 миллионов.