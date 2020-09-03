В России выявлено 4995 новых случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб

За последние сутки в России выявили 4995 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической ситуации. Общее число выявленных случаев составило теперь 1 009 995.

Наибольшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Москве. Там суточный прирост составил 690 человек. В первую тройку регионов также вошли Санкт-Петербург и Московская область. Тем временем полностью вылечилось от коронавирусной инфекции уже 826 935 человек, из них — за сутки 5766. Жертв пандемии в стране уже 17 528. 114 человек умерли за минувшие сутки.