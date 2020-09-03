День, когда горят костры рябин. По количеству мемов "3 сентября" — почти национальный праздник

Впервые композиция Игоря Николаева (текст) и Игоря Крутого (музыка) прозвучала в 1993 году, она обрела огромную популярность и стала визитной карточкой исполнителя Михаила Шуфутинского. Но так и осталась надолго ничем большим. А примерно в 2010-м мотив спонтанно родил массу фотожаб. Считают, что стартом послужило фото Рика Росса, которое сообщество MDK сопроводило цитатой из хита "Я календарь переверну…". Эстафету в Интернете подхватили другие пользователи, и она превратилась в традицию.

Фото © Lurkmore

Создателю песни Игорю Николаеву часто задавали вопрос, что именно подразумевается под числом 3 сентября и есть ли у него предыстория. Композитор ответил, что никакой подоплёки нет, а фраза "третье сентября" просто идеально подошла к музыке. Для самого Шуфутинского позже, в 1995 году, дата обрела особое значение: 3 сентября у исполнителя родился первый внук. Сам певец считает это простой случайностью. Тем не менее в этом году накануне он записал обращение в "Инстаграме".

Никогда такого не было, а вот в этом году против знаменитой песни-мема ополчились. Её попросили запретить на законодательном уровне. Жительница Петербурга Алина Сергеева создала петицию о запрете ротации композиции, под которой собирают подписи. Чем мотивируют такое обращение к депутатам? Вот основные претензии:

песня каждый год звучит в дату 3 сентября;

социальные сети в этот день заполняются мемами, картинками, стикерами и шутками с подписями-цитатами из песни "Я календарь переверну, и снова 3 сентября";

день вспоминают крупные СМИ и федеральные каналы, а не этим они должны жить.

Правда, на эту петицию тоже нашёлся мем.

Фото © Instagram / kostian777

Конечно, каждый год коллекция фотожаб на песню всё пополняется, и этот год не исключение. Собрали для вас самые забавные плоды творчества в соцсетях, которыми вы можете поделиться.

Фото © Instagram / u_make_my_dayz

Фото © Pikabu