Развратные курорты. Где россиянки ищут отцов для детей и отношения на одну ночь

В этом году гораздо больше россиянок забеременели на курортах. Такие данные получили исследователи, их приводит МК. Очень часто женщины специально едут на отдых с целью сделать ребёнка. Но не всегда — примерно для каждой второй ребёнок стал неожиданностью. Удивительно, но данные по курортам совпали и с другим списком — самых сексуально распущенных курортов.

Именно эти направления на форумах и в комментариях называли российские путешественницы как идеальные места для случайного секса и фривольного времяпрепровождения. Мы систематизировали эти данные в инфографике самых сексуальных направлений.

А чуть ранее рейтинг самых сексуально распущенных российских регионов подготовили пикаперы. Хит-парад составлен опытным путём. Пикаперы соблазняли девушек и выясняли, где проще и быстрее можно заняться бесплатным сексом без обязательств. Ключевое слово здесь "бесплатно", то есть девушка должна согласиться провести ночь с очаровательным незнакомцем, не требуя за это платы.