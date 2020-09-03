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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1157 человек

Всем выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве от коронавируса вылечили ещё 1157 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1157 пациентов, — рассказала вице-мэр.

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Помимо походов на улицу стоит также ограничить себя в потреблении сахара.

Также она добавила, что число вылечившихся от CoViD-19 москвичей увеличилось до 217 899. Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь новым пациентам.

Ранее Лайф сообщал, что в России провели более 37 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Число выявленных случаев достигло одного миллиона.

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