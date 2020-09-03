В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1157 человек

В Москве от коронавируса вылечили ещё 1157 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1157 пациентов, — рассказала вице-мэр.
Осенние парки опасны. Врач рассказала, как опавшая листва помогает заболеть коронавирусомПомимо походов на улицу стоит также ограничить себя в потреблении сахара.
Также она добавила, что число вылечившихся от CoViD-19 москвичей увеличилось до 217 899. Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь новым пациентам.
Ранее Лайф сообщал, что в России провели более 37 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Число выявленных случаев достигло одного миллиона.