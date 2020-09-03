Госдеп объявил дату выхода США из ВОЗ

США покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года, говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус. До этой даты Вашингтон намерен постепенно сокращать контакты с ВОЗ.

— Когда президент Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более прозрачных и заслуживающих доверия партнёров. Выход завершится 6 июля 2021 года, — говорится в коммюнике.

По словам Ортагус, США уже работают над поиском новых партнёров в сфере международного здравоохранения. Она считает, что организация не справилась со своими обязанностями не только во время пандемии, но и в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий, а также не проводила реформы и так и не стала независимой от Коммунистической партии Китая.

Вашингтон намерен к 6 июля отозвать представителей Минздрава США из штаб-квартиры ВОЗ, региональных и страновых офисов. Выделяемые организации средства также будут перенаправлены новым партнёрам.