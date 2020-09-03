Мишустин заявил о прогрессе в вопросе о Союзном государстве с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске был достигнут прогресс по многим вопросам российско-белорусской повестки. Об этом пишет БелТА.

— У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались, — заявил российский премьер.

По словам Мишустина, эти мероприятия призваны убрать ненужные барьеры в торговом и культурном взаимодействии. Для переговоров в Минск приехали "практически все ключевые министры".

Также Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета Белоруссии и назвал эту страну родной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.