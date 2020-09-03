Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе о Союзном государстве с Белоруссией

Премьер подчеркнул, что объединение будет основано на "абсолютно независимой позиции" двух стран.

327
Post cover

Фото © Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во время сегодняшней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске был достигнут прогресс по многим вопросам российско-белорусской повестки. Об этом пишет БелТА.

У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались, — заявил российский премьер.

Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

Планируется, что они обсудят развитие отношений двух стран, в том числе в рамках общего союзного государства.

По словам Мишустина, эти мероприятия призваны убрать ненужные барьеры в торговом и культурном взаимодействии. Для переговоров в Минск приехали "практически все ключевые министры".

Также Мишустин заявил о поддержке Россией суверенитета Белоруссии и назвал эту страну родной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.

Ранее Лайф сообщал о намерении белорусской оппозиции разобраться в целях приезда российского премьер-министра в Минск.

Выбор редакции

Loading...