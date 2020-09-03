Мать выбросила детей из окна горящей квартиры. Малышей поймали ковром

В Новосибирске мать выбросила своих маленьких сыновей из окна горящей квартиры на Мясниковой улице. Спасли малышей мигранты, которые работали на стройке по соседству. В пресс-службе ГУ МЧС России по области сообщили, что пожар произошёл рано утром.

В квартире на третьем этаже в этот момент находилось четверо взрослых и двое мальчиков в возрасте трёх и четырёх лет. Жильцы заметили пламя, когда уже путь на выход через дверь был закрыт огнём. Поэтому они распахнули окна и начали звать на помощь. К погорельцам поспешила группа рабочих с соседней стройки. По данным КП, они подобрали на улице ковёр и убедили мать сбросить сыновей. Мальчиков благополучно поймали. Женщине и её соседям помогли с помощью простыней спуститься в квартиру этажом ниже.