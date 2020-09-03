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Филолог назвал один значительный минус мемов

По мнению Валерия Ефремова, злоупотреблять ими в речи не стоит.

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Фото © Pixabay

Использование мемов в повседневном общении в качестве украшения речи допустимо, однако интегрировать в речь их стоит весьма аккуратно. Такое мнение выразил доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Валерий Ефремов.

Он сравнил мемы с фразеологизмами и цитатами, которые активно используются людьми в обыденной жизни. Некоторые включают в свою речь красивые высказывания, а кто-то позволяет себе более смелые и похабные фразы.

Филолог назвал один большой минус мемов: несмотря на популярность, они быстро теряют свою актуальность.

Они становятся очень быстро затёртыми. То, что два дня назад звучало свежо и оригинально, через три дня уже будет выглядеть избито, — сказал Валерий Ефремов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее Лайф подготовил материал, в котором разобрал мем про "Третье сентября". Сам Михаил Шуфутинский считает, что песня стала столь популярной благодаря хорошему тексту, музыке и исполнителю.

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