Филолог назвал один значительный минус мемов

Использование мемов в повседневном общении в качестве украшения речи допустимо, однако интегрировать в речь их стоит весьма аккуратно. Такое мнение выразил доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Валерий Ефремов.

Он сравнил мемы с фразеологизмами и цитатами, которые активно используются людьми в обыденной жизни. Некоторые включают в свою речь красивые высказывания, а кто-то позволяет себе более смелые и похабные фразы.

Филолог назвал один большой минус мемов: несмотря на популярность, они быстро теряют свою актуальность.

— Они становятся очень быстро затёртыми. То, что два дня назад звучало свежо и оригинально, через три дня уже будет выглядеть избито, — сказал Валерий Ефремов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".