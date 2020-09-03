Ростовский пранкер устроил в городе "зомби-апокалипсис". Он объяснил это личной трагедией — видео

Видео © Instagram / ivain_sychev

Пранкер Иван Сычёв переоделся в костюм врача-зомби и пугал людей на остановках общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Молодой человек основательно подготовился к очередному пранку: сделал грим из фильмов о зомби, переоделся в форму фельдшера, арендовал автомобиль скорой помощи, нанял водителя и обзавёлся видеооператором.

На спецмашине с включённой сиреной он подъезжал в людные места и появлялся из дверей в образе "врача-зомби". Одних пугал, а у других вызывал только смех. Мнение подписчиков Сычёва тоже разделилось. Одни посчитали ролик смешным, другие увидели в нём отсылку к коронавирусу и упрекнули за издевательство над теми, кого коснулась пандемия.

Блогер сообщил, что его уже вызвали в отделение полиции для допроса. В ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили этот факт и заявили, что проверка коснётся всех участников создания ролика, а также использования автомобиля скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками не по назначению.

Сычёв же объяснил подписчикам, что не намекал на коронавирус, а пытался привлечь внимание к проблемам здравоохранения. По его словам, за съёмками ролика стоит его личная трагедия — смерть матери. Поэтому пранкер якобы решил показать "квалификацию скорой помощи, а именно её отсутствие".

— Не так давно умерла моя мать, и я был рядом с ней в тот момент. Я вызвал скорую, она приехала и не оказала ей квалифицированную помощь. Моя мама скончалась в результате сердечного приступа. Когда приехала скорая, у врачей не было бумаги, чтобы сделать кардиограмму, понимаете, да? Вкололи успокоительное, сказали, как поспит-отдохнёт, ехать в ЦГБ. Через пару часов она умерла. То есть часа три было, чтобы отвезти её, реанимировать, не знаю, что-то придумать, — говорит блогер.

Сычёв утверждает, что после смерти матери обращался в Следственный комитет, МВД, Минздрав и больницу, однако ответа так и не получил.